Лавров рассказал Генсеку ООН о контактах Денисовой с Москальковой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник, 13 августа, во время телефонного разговора с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем рассказал последнему о контактах между уполномоченными по правам человека России и Украины. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства, передает УНН.
“По его (Лаврову — ред.) просьбе Генсек был проинформирован о ситуации вокруг контактов между уполномоченными по правам человека России и Украины”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что во время разговора были обсуждены перспективы повышения эффективности деятельности ООН, в частности в направлении предотвращения конфликтов и миротворческой деятельности. Состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня ООН с особым акцентом на проблематику сирийского урегулирования.
Напомним, последний разговор украинского Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой с российской коллегой Татьяной Москальковой состоялся 10 августа.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова направила украинской стороне фотографии украинского политзаключенного Олега Сенцова.