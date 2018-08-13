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Лавров рассказал Генсеку ООН о контактах Денисовой с Москальковой

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник, 13 августа, во время телефонного разговора с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем рассказал последнему о контактах между уполномоченными по правам человека России и Украины. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства, передает УНН.

Лавров рассказал Генсеку ООН о контактах Денисовой с Москальковой

“По его (Лаврову — ред.) просьбе Генсек был проинформирован о ситуации вокруг контактов между уполномоченными по правам человека России и Украины”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что во время разговора были обсуждены перспективы повышения эффективности деятельности ООН, в частности в направлении предотвращения конфликтов и миротворческой деятельности. Состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня ООН с особым акцентом на проблематику сирийского урегулирования.

Напомним, последний разговор украинского Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой с российской коллегой Татьяной Москальковой состоялся 10 августа.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова направила украинской стороне фотографии украинского политзаключенного Олега Сенцова.

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