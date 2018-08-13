Лавров розповів Генсеку ООН про контакти Денісової з Москальковою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров у понеділок, 13 серпня, під час телефонної розмови з Генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем розповів останньому про контакти між уповноваженими з прав людини Росії і України. Про це йдеться в повідомленні російського дипвідомства, передає УНН.
“На його (Лаврова — ред.) прохання Генсекретар був проінформований про ситуацію навколо контактів між уповноваженими з прав людини Росії і України”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що під час розмови було обговорено перспективи підвищення ефективності діяльності ООН, зокрема у напрямку запобігання конфліктам і миротворчої діяльності. Відбувся обмін думками з питань порядку денного ООН з особливим акцентом на проблематику сирійського врегулювання.
Нагадаємо, остання розмова української Уповноваженої з прав людини Людмили Денісової з російською колегою Тетяною Москальковою відбулась 10 серпня.
Раніше уповноважений з прав людини в РФ Москалькова надіслала українській стороні фотографії українського політв’язня Олега Сенцова.