Латвия запретила российский пропагандистский телеканал
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) на 3 месяца запретили ретрансляцию российского телеканала “Россия РТР”, передает УНН со ссылкой на LETA.
“Латвия не потерпит пропаганду Кремля на своей территории. Это ясный сигнал для недружественных стран и сил — мы защищали и будем защищать свое информационное пространство”, — заявил заместитель председателя NEPLP Иварс Аболиньш.
Совет выявил нарушения, в частности, в передачах телеканала “Россия РТР” “Вечер с Владимиром Соловьевым” и “60 минут”.
Например, в передаче “Вечер с Владимиром Соловьевым” 22 мая 2018 года ведущий недвусмысленно и неоднократно обращает враждебные высказывания против части жителей Украины. Руководитель передачи заявляет, что часть украинцев, так называемых “бандеровцев”, следует повесить и убить.
В свою очередь, 11 января 2018 года в передаче “60 минут” многократно констатировано призывы Владимира Жириновского к совершению военных действий на территории Украины. Также, по данным издания, неоднократно заявлялось о ненависти к украинцам и утверждалось, что украинцы являются нелегитимными, отвратительными бандитами.
“Неважно, против какой страны или народа направлены ненависть или разжигания войны, это грубое нарушение закона, против которого NEPLP будет действовать с должным строгости”, — сказал член NEPLP Патрик Грива.
Совет отмечает, что цель и задачи ограничения ретрансляции — мотивировать иностранное электронное средство массовой информации в дальнейшем соблюдать закон Латвии.
Напомним, Facebook удалил более сотни российских страниц за антиукраинскую пропаганду.