Латвія заборонила російський пропагандистський телеканал
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Національна рада з електронних засобів масової інформації Латвії (NEPLP) на 3 місяці заборонила ретрансляцію російського телеканалу "Росія РТР", передає УНН з посиланням на LETA.
“Латвія не терпітиме пропаганду Кремля на своїй території. Це ясний сигнал для недружніх країн і сил — ми захищали і будемо захищати свій інформаційний простір”, — заявив заступник голови NEPLP Іварс Аболіньш.
Рада виявила порушення, зокрема, у передачах телеканалу “Росія РТР” “Вечір з Володимиром Соловйовим” і “60 хвилин”.
Наприклад, в передачі “Вечір з Володимиром Соловйовим” 22 травня 2018 року ведучий недвозначно і неодноразово звертає ворожі висловлювання проти частини жителів України. Керівник передачі заявляє, що частину українців, так званих “бандерівців”, слід повісити і вбити.
У свою чергу, 11 січня 2018 року в передачі “60 хвилин” багаторазово констатовано заклики Володимира Жириновського до здійснення військових дій на території України. Також, за даними видання, неодноразово заявлялося про ненависть до українців та стверджувалося, що українці є нелегітимними, огидними бандитами.
“Неважливо, проти якої країни або народу спрямовані ненависть або розпалювання війни, це грубе порушення закону, проти якого NEPLP буде діяти з належною суворістю”, — сказав член NEPLP Патрік Грива.
Рада наголошує, що мета й завдання обмеження ретрансляції — мотивувати іноземний електронний засіб масової інформації в подальшому дотримуватися закону Латвії.
Нагадаємо, Facebook видалив більше сотні російських сторінок за антиукраїнську пропаганду.