Латвія заборонила російський пропагандистський телеканал

“Латвія не терпітиме пропаганду Кремля на своїй території. Це ясний сигнал для недружніх країн і сил — ми захищали і будемо захищати свій інформаційний простір”, — заявив заступник голови NEPLP Іварс Аболіньш.

Рада виявила порушення, зокрема, у передачах телеканалу “Росія РТР” “Вечір з Володимиром Соловйовим” і “60 хвилин”.

Наприклад, в передачі “Вечір з Володимиром Соловйовим” 22 травня 2018 року ведучий недвозначно і неодноразово звертає ворожі висловлювання проти частини жителів України. Керівник передачі заявляє, що частину українців, так званих “бандерівців”, слід повісити і вбити.

У свою чергу, 11 січня 2018 року в передачі “60 хвилин” багаторазово констатовано заклики Володимира Жириновського до здійснення військових дій на території України. Також, за даними видання, неодноразово заявлялося про ненависть до українців та стверджувалося, що українці є нелегітимними, огидними бандитами.

“Неважливо, проти якої країни або народу спрямовані ненависть або розпалювання війни, це грубе порушення закону, проти якого NEPLP буде діяти з належною суворістю”, — сказав член NEPLP Патрік Грива.

Рада наголошує, що мета й завдання обмеження ретрансляції — мотивувати іноземний електронний засіб масової інформації в подальшому дотримуватися закону Латвії.

Нагадаємо, Facebook видалив більше сотні російських сторінок за антиукраїнську пропаганду.