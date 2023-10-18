Латвия выделила 10 млн евро на помощь украинским беженцам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Правительство Латвии выделило 10,3 млн евро для компенсации расходов на поддержку, в частности, жилье, питание и образование для украинских беженцев. Об этом сообщает Delfi, передает УНН.
Детали
Отмечается, что сформировался остаток денег из предварительно выделенного правительством Латвии финансирования. Поэтому правительство выделило еще 10,3 млн евро.
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"Эти средства необходимы для компенсации расходов самоуправлений в период с июля по ноябрь для поддержки жителей Украины, в том числе размещения и питания, социальной поддержки, обеспечения образования, деятельности единых координационных пунктов государственной и муниципальной поддержки и др.", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в целом в этом году правительство Латвии профинансировало поддержку украинских беженцев почти на 32,2 млн евро.
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