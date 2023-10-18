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Латвия выделила 10 млн евро на помощь украинским беженцам

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Правительство Латвии выделило 10,3 млн евро для компенсации расходов на поддержку, в частности, жилье, питание и образование для украинских беженцев. Об этом сообщает Delfi, передает УНН.

Латвия выделила 10 млн евро на помощь украинским беженцам

Детали

Отмечается, что сформировался остаток денег из предварительно выделенного правительством Латвии финансирования. Поэтому правительство выделило еще 10,3 млн евро.

Цитата

"Эти средства необходимы для компенсации расходов самоуправлений в период с июля по ноябрь для поддержки жителей Украины, в том числе размещения и питания, социальной поддержки, обеспечения образования, деятельности единых координационных пунктов государственной и муниципальной поддержки и др.", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в целом в этом году правительство Латвии профинансировало поддержку украинских беженцев почти на 32,2 млн евро.

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