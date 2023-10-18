Латвія виділила 10 млн євро на допомогу українським біженцям
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Уряд Латвії виділив 10,3 млн євро для компенсації витрат на підтримку, зокрема, житло, харчування та освіту для українських біженців. Про це повідомляє Delfi, передає УНН.
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Зазначається, що сформувався залишок грошей з попередньо виділеного урядом Латвії фінансування. Тому уряд виділив ще 10,3 млн євро.
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"Ці кошти необхідні для компенсації витрат самоврядувань у період з липня по листопад для підтримки жителів України, у тому числі розміщення та харчування, соціальної підтримки, забезпечення освіти, діяльності єдиних координаційних пунктів державної та муніципальної підтримки та ін.", — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що загалом цього року уряд Латвії профінансував підтримку українських біженців майже на 32,2 млн євро.
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