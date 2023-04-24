Латвия и Эстония призывают предоставить Украине "четкую дорожную карту" для вступления в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Латвия и Эстония стремятся достичь прогресса в рассмотрении заявки Украины на вступление в НАТО, когда лидеры Альянса встретятся в Вильнюсе в середине июня. Об этом УНН пишет со ссылкой на DW.
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"Мы ожидаем определенную дорожную карту для Украины на ее пути в НАТО", - сказал президент Латвии Эгилс Левитс после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Риге.
"Я считаю, что это отвечает общим интересам НАТО, а также интересам Украины, а также интересам безопасности всей Европы и мира", - сказал Левитс. Он добавил, что присоединение Украины повысит безопасность всех членов НАТО.
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Тем временем Украину сегодня посетила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
"Эстония остается на вашей стороне и будет поддерживать вас в военном, экономическом, политическом плане — до тех пор, пока вы не выиграете войну", — сказала она на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в городе Житомир.
"Для мира в Европе нам нужна Украина в Евросоюзе, нам нужна Украина в НАТО".