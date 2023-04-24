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Латвія та Естонія закликають надати Україні "чітку дорожню карту" для вступу до НАТО

Латвія та Естонія закликають надати Україні "чітку дорожню карту" для вступу до НАТО

Київ • УНН

 • 372477 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Латвія та Естонія прагнуть досягти прогресу у розгляді заявки України на вступ до НАТО, коли лідери Альянсу зустрінуться у Вільнюсі в середині червня. Про це УНН пише з посиланням на DW.

Цитата

"Ми очікуємо на певну дорожню карту для України на її шляху до НАТО", - сказав президент Латвії Егілс Левітс після зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом у Ризі.

"Я вважаю, що це відповідає спільним інтересам НАТО, а також інтересам України, а також інтересам безпеки усієї Європи та світу", - сказав Левітс. Він додав, що приєднання України підвищить безпеку всіх членів НАТО.

Додамо

Тим часом Україну сьогодні відвідала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

"Естонія залишається на вашому боці і підтримуватиме вас у військовому, економічному, політичному плані — доти, доки ви не виграєте війну", — сказала вона на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у місті Житомир.

"Для миру в Європі нам потрібна Україна в Євросоюзі, нам потрібна Україна в НАТО".

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