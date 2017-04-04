Латвия надеется, что украинцы с лета будут путешествовать в ЕС без виз
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Латвия надеется, что уже летом украинцы смогут путешествовать в страны Европейского Союза без виз. Об этом заявил на брифинге президент Латвии Вейонис, передает корреспондент УНН.
“Мы надеемся, что уже с этого лета украинские граждане смогут без виз посещать страны зоны Шенгена”, — сказал Р.Вейонис.
Он напомнил, что Грузия уже получила безвизовый режим с ЕС.
“Надеемся, что в ближайшее время это произойдет и в Украине”, — сказал Р.Вейонис.
Как сообщал УНН, по словам Президента Украины Петра Порошенко, Латвия подготовилась к безвизовому режиму Украины и ЕС.