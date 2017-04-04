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Латвія сподівається, що українці з літа подорожуватимуть до ЄС без віз

Київ • УНН

 • 14043 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Латвія сподівається, що вже влітку українці зможуть подорожувати в країни Європейського Союзу без віз. Про це заявив на брифінгу президент Латвії Раймондс Вейоніс, передає кореспондент УНН.

“Ми сподіваємося, що вже з цього літа українські громадяни зможуть без віз відвідувати країни зони Шенгену”, — сказав Р.Вейоніс.

Він нагадав, що Грузія вже отримала безвізовий режим з ЄС.

“Сподіваємося, що найближчим часом це відбудеться і в Україні”, — сказав Р.Вейоніс.

Як повідомляв УНН, за словами Президента України Петра Порошенка, Латвія підготувалася до безвізового режиму України та ЄС.

Українські Національні Новини

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