Латвія сподівається, що українці з літа подорожуватимуть до ЄС без віз
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Латвія сподівається, що вже влітку українці зможуть подорожувати в країни Європейського Союзу без віз. Про це заявив на брифінгу президент Латвії Раймондс Вейоніс, передає кореспондент УНН.
“Ми сподіваємося, що вже з цього літа українські громадяни зможуть без віз відвідувати країни зони Шенгену”, — сказав Р.Вейоніс.
Він нагадав, що Грузія вже отримала безвізовий режим з ЄС.
“Сподіваємося, що найближчим часом це відбудеться і в Україні”, — сказав Р.Вейоніс.
Як повідомляв УНН, за словами Президента України Петра Порошенка, Латвія підготувалася до безвізового режиму України та ЄС.