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Латвия: предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС – моральное обязательство Европы

Киев • УНН

 • 87594 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Спикер сейма Латвии Инара Мурниеце заявила, что предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС – моральное обязательство Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

Цитата

“Народ, проливающий свою кровь за европейские ценности, заслуживает наибольшего уважения и поддержки. Это придаст силы для продолжения борьбы с агрессором, зная, что эта борьба не напрасна”, — отметила Мурниеце на встрече с главой Сената Чехии Милошем Выстрчилом и вице-спикером парламента Украины Еленой Кондратюк.

Подробности

Оба чиновника находятся с визитом в Латвии для участия в мероприятиях саммита Инициативы трех морей, сообщают место СМИ.

Спикер Сейма одобрила будущее председательство Чехии в Совете ЕС.

“Даже если война продолжится, западный мир не должен упасть, мы должны продолжать помогать Украине всеми способами — как военными, так и финансовыми”, — подчеркнула Мурниеце.

В ходе встречи также обсуждались ситуация с безопасностью в регионе, текущая ситуация на линиях фронта в Украину, проблемы экспорта украинской сельхозпродукции, а также меры по сдерживанию кремлевской пропаганды во всех трех странах.

Напомним

Главы государств и правительств ЕС обсудят вопросы заявки Украины на вступление в ЕС на саммите 23-24 июня.

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