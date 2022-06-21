Латвія: надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС – моральне зобов'язання Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Спікерка сейму Латвії Інара Мурнієце заявила, що надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС – моральне зобов'язання Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi.
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“Народ, який проливає свою кров за європейські цінності, заслуговує на найбільшу повагу і підтримку. Це додасть сили для продовження боротьби з агресором, знаючи, що ця боротьба не марна”, — зазначила Мурнієце на зустрічі з головою Сенату Чехії Мілошем Вистрчилом та віце-спікером парламенту України Оленою Кондратюк.
Деталі
Обидва чиновники перебувають з візитом у Латвії для участі у заходах саміту Ініціативи трьох морів, повідомляють місце ЗМІ.
Спікер Сейму схвалила майбутнє головування Чехії у Раді ЄС.
“Навіть якщо війна продовжиться, західний світ не повинен впасти, ми повинні продовжувати допомагати Україні всіма способами — як військовими, так і фінансовими”, — наголосила Мурнієце.
Під час зустрічі також обговорювалися ситуація з безпекою у регіоні, поточна ситуація на лініях фронту в Україні, проблеми експорту української сільгосппродукції, а також заходи щодо стримування кремлівської пропаганди у всіх трьох країнах.
Нагадаємо
Глави держав і урядів ЄС обговорять питання заявки України на вступ до ЄС на саміті 23-24 червня.