Лампы с почти 2 кг ртути до сих пор травят жителей Черниговской области

Так, по данным СМИ, в настоящее время о токсичных отходах знают все: экологи, спасатели, представители сельской и районной властей. Полиция и прокуратура открыли уголовное производство. Однако лампы до сих пор не утилизировали.

Наибольшую угрозу представляют разбиты лампы: тяжелый металл частично испаряется в атмосферу, но в основном - просачивается в почву и подземные воды. Всего в километре от ближайших домов количество осколков ежедневно увеличивается. Сельский голова говорит, когда свалку нашли - все лампы были сложены по коробкам. Тогда их насчитали около 35 000.

"Люди уже здесь растаскивают их, ищут исправные лампы в этой куче. Сколько этих ламп сегодня - непонятно, потому что их никто не пересчитывал", - говорит сельский голова Змитнива Дмитрий Иващик.

На упаковках до сих пор можно разобрать названия столичных учебных заведений, которые сдавали отработанные лампы. Компания "Экопромсервис" за утилизацию получила почти 100 тыс. гривен.

Вероятных виновников удалось разыскать полиции. В ближайшее время, говорят, дело передадут в суд. Если вину докажут - предприниматели заплатят штраф - до 130 тыс. гривен - за загрязнение земли.

"Полиция установила, с кем заключило управление образования Киевской области договор о том, что будут они собирать эти использованные лампы. И в дальнейшем вышла на фирму, которая должна была утилизировать эти лампы. Сейчас проводятся мероприятия для установления причастности работников фирмы к совершению преступлений", - говорит пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Черниговской области Сергей Брыль.

Однако, кто и главное когда на самом деле будет утилизировать опасные осветители, в которых в среднем содержится почти 2 килограмма ртути? Ни у села, ни у района на перевозку и демеркуризацию территории средств нет.

"Эти лампы имеют собственника, они не бесхозные. Если бы они были бесхозные, то вопрос их утилизации можно было бы задавать и решать его на уровне области. Поскольку есть владелец, вопрос остается открытым", - говорит главный специалист аппарата Сосницкой райгосадминистрации Юрий Рубливский.

Ущерб, нанесенный окружающей среде, уже подсчитала местная экоинспекция - это примерно 78 тыс. гривен.

"Ртуть - очень токсичный металл и в газообразном состоянии он очень быстро впитывается в организм. Первые проявления - это аллергические реакции, но в долгосрочной перспективе - все-таки это канцероген, это раковые заболевания", - говорит эколог Денис Миронец.

В то же время о вреде здоровью жителей Змитнева в выводах чиновников не говорится.

Как сообщал УНН, в Черниговской области из-за свалки отходов государству нанесли ущерб более чем на 77 тыс. грн.

Напомним, в Украине накопили более 312 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере.

Напомним, Львовская ОГА с 2014 года не выделяет средства на ликвидацию опасных отходов.

При этом на территории Львовской области находятся так называемые озера кислых гудронов - опасные отходы, образующиеся при очистке нефтепродуктов и имеют ІІ класс опасности (высоко опасные, смертельная доза при попадании в желудок 15-150 мг/кг). Объем этих кислых гудронов уже достиг 200 тыс. тонн.

Сумская ОГА за три года сократила расходы на ликвидацию опасных отходов в семь раз.

При этом после несанкционированной утечки опасных веществ в апреле 2015 г. допустимая норма их концентрации остается с превышением и по сей день в городе Шостка и Шосткинском районе Сумской области.