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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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La Repubblica: Россияне предлагают итальянцам по 200 евро за видео, в которых те благодарят РФ и Путина

La Repubblica: Россияне предлагают итальянцам по 200 евро за видео, в которых те благодарят РФ и Путина

Киев  •  УНН

 • 16229 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Россияне, проживающие в Италии, предлагают своим знакомым итальянцам принять участие в съемке ролика для неназванного "российского СМИ" и поблагодарить Россию и президента РФ Владимира Путина за гуманитарную помощь. Как пишет издание La Repubblica, за это итальянцам готовы заплатить по 200 евро, такие предложения жителям Италии поступают в мессенджере Whatsapp, пишет газета, передает УНН.

“В основном итальянцев просят „сказать что-нибудь хорошее“ о российской гуманитарной помощи, предложенной Италии. И это совершенно случайно, пожалуй, является наиболее горячим дипломатическим вопросом между Москвой и Римом”, — пишет издание.

“Им нужны 15 итальянцев, чтобы сказать что-то хорошее о российской гуманитарной помощи. Лучше видео или текст с фотографиями, но за видео они платят 200 евро, за текст дают меньше”, — приводит издание пример одного из таких сообщений, которое получил итальянец.

Видео такого формата просят разместить в Twitter, Facebook или Instagram.

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Также журналисты газеты нашли девушку, которая публиковала такие видео в TikTok, где благодарила за российской гуманитарной помощи. Она рассказала La Repubblica, что снять подобное видео ее попросил друг, который заплатил ей 20 евро.

Посольство России в Риме заявило, что ничего не знает о предложениях итальянцам снимать видео за деньги.

“России не нужно признание в такой форме. Каждый день мы получаем сотни звонков, писем и комментариев со словами искренней благодарности от простых граждан, руководителей городов и регионов, политиков, предпринимателей”, — заявили в посольстве.

После того как в марте Россия направила в Италию гуманитарную помощь, военных медиков и оборудования для борьбы с коронавирусом, прокремлевские блогеры и СМИ начали активно использовать эту операцию для пропаганды. Например, в соцсетях без подробностей происхождения видео был опубликован ролик с человеком, который меняет флаг Евросоюза на флаг России, а затем показывает бумагу с надписью: “Спасибо, Россия! Спасибо, Путин”, приводит пример издание Радио Свобода.

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