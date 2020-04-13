La Repubblica: Россияне предлагают итальянцам по 200 евро за видео, в которых те благодарят РФ и Путина

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Россияне, проживающие в Италии, предлагают своим знакомым итальянцам принять участие в съемке ролика для неназванного "российского СМИ" и поблагодарить Россию и президента РФ Владимира Путина за гуманитарную помощь. Как пишет издание La Repubblica, за это итальянцам готовы заплатить по 200 евро, такие предложения жителям Италии поступают в мессенджере Whatsapp, пишет газета, передает УНН.