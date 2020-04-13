La Repubblica: Росіяни пропонують італійцям по 200 євро за відео, в яких ті дякують РФ та Путіну

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Росіяни, які проживають в Італії, пропонують своїм знайомим італійцям взяти участь в зйомці ролику для неназваного “російського ЗМІ” і подякувати Росії та президент РФ Володимиру Путіну за гуманітарну допомогу. Як пише видання La Repubblica, за це італійцям готові заплатити по 200 євро, такі пропозиції жителям Італії надходять у месенджері Whatsapp, пише газета, передає УНН.