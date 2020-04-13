La Repubblica: Росіяни пропонують італійцям по 200 євро за відео, в яких ті дякують РФ та Путіну
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Росіяни, які проживають в Італії, пропонують своїм знайомим італійцям взяти участь в зйомці ролику для неназваного “російського ЗМІ” і подякувати Росії та президент РФ Володимиру Путіну за гуманітарну допомогу. Як пише видання La Repubblica, за це італійцям готові заплатити по 200 євро, такі пропозиції жителям Італії надходять у месенджері Whatsapp, пише газета, передає УНН.
“В основному італійців просять „сказати що-небудь хороше“ про російську гуманітарну допомогу, запропоновану Італії. І це абсолютно випадково, мабуть, є найбільш гарячим дипломатичним питання між Москвою і Римом”, — пише видання.
“Їм потрібні 15 італійців, щоб сказати щось хороше про російську гуманітарну допомогу. Краще відео або текст із фотографіями, але за відео вони платять 200 євро, за текст дають менше”, — наводить видання приклад одного з таких повідомлень, яке отримав італієць.
Відео такого формату просять розмістити в Twitter, Facebook або Instagram.
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Також журналісти газети знайшли дівчину, яка публікувала такі відео у TikTok, де дякувала за російську гуманітарну допомогу. Вона розповіла La Repubblica, що зняти подібне відео її попросив друг, який заплатив їй 20 євро.
Посольство Росії в Римі заявило, що нічого не знає про пропозиції італійцям знімати відео за гроші.
“Росії не потрібне визнання в такій формі. Кожен день ми отримуємо сотні дзвінків, листів і коментарів зі словами щирої вдячності від простих громадян, керівників міст і регіонів, політиків, підприємців”, — заявили в посольстві.
Після того як у березні Росія надіслала до Італії гуманітарну допомогу, військових медиків і обладнання для боротьби з коронавірусом, прокремлівські блогери та ЗМІ почали активно використовувати цю операцію для пропаганди. Наприклад, у соцмережах без подробиць походження відео був опублікований ролик із чоловіком, який змінює прапор Євросоюзу на прапор Росії, а потім показує папір із написом: “Спасибі, Росія! Спасибі, Путін”, наводить приклад видання Радіо Свобода.