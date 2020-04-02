Пандемія коронавірусу: МЗС РФ вважає, що знає "причетних" до статті La Stampa про неякісну "гуманітарну допомогу"

ukru
16:58 • 40975 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 115978 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 202061 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 204802 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 207813 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 205174 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 180001 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 184676 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145280 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149992 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
52 %
758 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 91105 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 131336 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 138670 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 116183 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 216992 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 201871 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 204606 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 207623 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 205024 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 179878 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 28499 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 8298 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 116184 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 131338 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 111078 перегляди
Актуальне
Пандемія коронавірусу: МЗС РФ вважає, що знає "причетних" до статті La Stampa про неякісну "гуманітарну допомогу"

Пандемія коронавірусу: МЗС РФ вважає, що знає "причетних" до статті La Stampa про неякісну "гуманітарну допомогу"

Київ • УНН

 • 21590 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. За нібито “вкиданням” в італійській газеті La Stampa, яка назвала 80% російської гуманітарної допомоги марною, стоїть британська компанія. Про це на брифінгу в четвер заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, зазначає УНН.

“Була опублікована чергова фальшивка, щоб повністю спотворити дії Росії в Італії. Зіславшись на сумнівні джерела, якщо вони взагалі були, видання всенародно оголосило про нібито секвестрований Росією вантаж і надало невірну інформацію”, — повідомила Захарова.

За її словами, реагуючи на цей “вкид”, російській стороні вдалося встановити “посередника” — це зареєстрована в Лондоні компанія. Її представники відмовилися коментувати інформацію в італійській пресі, зазначила Захарова.

“Виявилося, що мова йде про чисто комерційну операцію, яку деякі іноземні структури намагалися організувати за непрозорою схемою. При цьому російська влада не була заздалегідь проінформована про цю поставку, не мала до неї ніякого відношення”, — сказала вона. Вона додала, що газетою це подається в контексті гуманітарних зусиль Росії.

За її словами, окремі торговці намагаються використовувати проблеми Італії заради власної наживи. Представник дипвідомства додала, що гуманітарна допомога, що надається Росією Італії, стикається зі спробами спотворити її справжні цілі. Для цього використовуються “усі механізми пропаганди та інформаційної війни”.

В кінці березня італійська газета La Stampa опублікувала матеріал, в якому гуманітарна допомога Росії називалася “дипломатичним і геополітичним проектом Володимира Путіна”.

Видання назвало більшу частину поставленого в Італію обладнання марним для країни. Воно також акцентувало увагу на тому, що допомога проходить по лінії Міноборони і російські військові перебувають поруч з базами НАТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$234.86
Brent
$71.96
Bitcoin
$84,071.40
S&P 500
$5,657.68
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,970.68