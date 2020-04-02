Пандемія коронавірусу: МЗС РФ вважає, що знає "причетних" до статті La Stampa про неякісну "гуманітарну допомогу"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. За нібито “вкиданням” в італійській газеті La Stampa, яка назвала 80% російської гуманітарної допомоги марною, стоїть британська компанія. Про це на брифінгу в четвер заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, зазначає УНН.
“Була опублікована чергова фальшивка, щоб повністю спотворити дії Росії в Італії. Зіславшись на сумнівні джерела, якщо вони взагалі були, видання всенародно оголосило про нібито секвестрований Росією вантаж і надало невірну інформацію”, — повідомила Захарова.
За її словами, реагуючи на цей “вкид”, російській стороні вдалося встановити “посередника” — це зареєстрована в Лондоні компанія. Її представники відмовилися коментувати інформацію в італійській пресі, зазначила Захарова.
“Виявилося, що мова йде про чисто комерційну операцію, яку деякі іноземні структури намагалися організувати за непрозорою схемою. При цьому російська влада не була заздалегідь проінформована про цю поставку, не мала до неї ніякого відношення”, — сказала вона. Вона додала, що газетою це подається в контексті гуманітарних зусиль Росії.
За її словами, окремі торговці намагаються використовувати проблеми Італії заради власної наживи. Представник дипвідомства додала, що гуманітарна допомога, що надається Росією Італії, стикається зі спробами спотворити її справжні цілі. Для цього використовуються “усі механізми пропаганди та інформаційної війни”.
В кінці березня італійська газета La Stampa опублікувала матеріал, в якому гуманітарна допомога Росії називалася “дипломатичним і геополітичним проектом Володимира Путіна”.
Видання назвало більшу частину поставленого в Італію обладнання марним для країни. Воно також акцентувало увагу на тому, що допомога проходить по лінії Міноборони і російські військові перебувають поруч з базами НАТО.