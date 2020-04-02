Пандемия коронавируса: МИД РФ считает, что знает "причастных" к статье La Stampa о некачественной "гуманитарной помощи"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. За якобы “вбросом” в итальянской газете La Stampa, которая назвала 80% российской гуманитарной помощи бесполезной, стоит британская компания. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отмечает УНН.
“Была опубликована очередная фальшивка, чтобы полностью исказить действия России в Италии. Сославшись на сомнительные источники, если они вообще были, издание всенародно объявило о якобы секвестированном Россией грузе и предоставило неверную информацию”, — сообщила Захарова.
По ее словам, реагируя на этот “вброс”, российской стороне удалось установить “посредника” — это зарегистрированная в Лондоне компания. Ее представители отказались комментировать информацию в итальянской прессе, отметила Захарова.
“Оказалось, что речь идет о чисто коммерческой операции, которую некие иностранные структуры пытались организовать по непрозрачной схеме. При этом российские власти не были заранее проинформированы об этой поставке, не имели к ней никакого отношения”, — сказала она. Она добавила, что газетой это подается в контексте гуманитарных усилий России.
По ее словам, отдельные торговцы пытаются использовать проблемы Италии ради собственной наживы. Представитель дипведомства добавила, что гуманитарная помощь, оказываемая Россией Италии, сталкивается с попытками исказить ее истинные цели. Для этого используются “все механизмы пропаганды и информационной войны”.
В конце марта итальянская газета La Stampa опубликовала материал, в котором гуманитарная помощь России называлась “дипломатическим и геополитическим проектом Владимира Путина”.
Издание назвало большую часть поставленного в Италию оборудования бесполезным для страны. Оно также акцентировало внимание на том, что помощь проходит по линии Минобороны и российские военные находятся рядом с базами НАТО.