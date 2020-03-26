La Stampa: в Італії побоюються, що гуманітарка з РФ - малокорисна

КИЇВ. 26 березня. УНН. У певних колах Італії з'явилися побоювання, що велика частина гуманітарної допомоги від Росії - малокорисна, а прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте прийняв її лише для того, щоб зміцнити свої відносини з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це високопоставлене джерело повідомило газеті La Stampa, передає УНН.