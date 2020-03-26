La Stampa: в Італії побоюються, що гуманітарка з РФ - малокорисна
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У певних колах Італії з'явилися побоювання, що велика частина гуманітарної допомоги від Росії - малокорисна, а прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте прийняв її лише для того, щоб зміцнити свої відносини з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це високопоставлене джерело повідомило газеті La Stampa, передає УНН.
Так, за словами джерела, Росія керується далеко не лише гуманітарними мотивами, а реалізує власні політичні і дипломатичні інтереси.
"Путін побачив в коронавірусі можливість закріпитися на італійській політичній сцені і італійський прем'єр не посоромився підтримки в цій нелегкій кризі, прийнявши все це для закріплення чудових особистих відносин з політичною стороною Москви", - пишуть в газеті.
Також наголошується, що 80% російських поставок "абсолютно даремні або малокорисні" в боротьбі Італії з COVID-19 і є лише виправданням.
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Наводиться наступний аргумент: Росія прислала країні обладнання для дезінфекції територій і іншу схожу спецтехніку, у той час як Китай - медичні маски і апарати ШВЛ.
Великі побоювання є і щодо прибулих для допомоги в Італію фахівців з РФ. Проблема, на думку газети, полягає в тому, що вони не лікарі, а військові, а операцію координує міністерство оборони Росії, а не міністерство охорони здоров'я. Всі ці люди з високими званнями вільно можуть пересуватися по території країни, і поруч з базами НАТО.
Відзначимо, що саме після телефонної розмови Путіна і Конте, Росія в кінці минулого тижня направила в Італію дев'ять транспортних літаків з гуманітарною допомогою і близько сотні військових фахівців.
Пізніше Кремль заявив, що допомога, яку Росія надає Італії для боротьби з коронавірусом, не є частиною спроби отримати підтримку Риму для зняття санкцій ЄС.
Нагадаємо, що в Росії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 840.