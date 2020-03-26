La Stampa: в Италии опасаются, что гуманитарка из РФ - малополезна

Так, по словам источника, Россия руководствуется далеко не единственными гуманитарными мотивами, а реализует собственные политические и дипломатические интересы.

"Путин увидел в коронавирусе возможность закрепиться на итальянской политической сцене и итальянский премьер не постеснялся поддержки в этом нелегком кризисе, приняв все это для закрепления замечательных личных отношений с политической стороной Москвы", - пишут в газете.

Также отмечается, что 80% российских поставок "абсолютно бесполезны или малополезны" в борьбе Италии с COVID-19 и являются лишь оправданием.

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Приводится следующий аргумент: Россия прислала стране оборудование для дезинфекции территорий и другую похожую спецтехнику, в то время как Китай - медицинские маски и аппараты ИВЛ.

Большие опасения есть и насчет прибывших для помощи в Италию специалистов из РФ. Проблема, по мнению газеты, заключается в том, что они не врачи, а военные, а операцию координирует министерство обороны России, а не министерство здравоохранения. Все эти люди с высокими званиями свободно могут передвигаться по территории страны, и рядом с базами НАТО.

Отметим, что именно после телефонного разговора Путина и Конте, Россия в конце прошлой недели направила в Италию девять транспортных самолетов с гуманитарной помощью и около сотни военных специалистов.

Позже Кремль заявил, что помощь, которую Россия оказывает Италии для борьбы с коронавирусом, не является частью попытки получить поддержку Рима для снятия санкций ЕС.

Напомним, что в России количество инфицированных коронавирусом выросло до 840.