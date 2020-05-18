Ла Лига назвала дату возобновления командных тренировок испанских клубов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. С 18 мая клубы в Ла Лиге войдут в третьей фазы тренировок, на которой допускаются тренировки до 10 игроков, сообщает с ссылкой на сайт "Барселоны".
Увеличение числа футболистов в группах связано с активной фазой подготовки к возобновлению сезона Ла Лиги.
Ранее игроки тренировались индивидуально, а затем в небольших группах.
Как сообщал УНН, БК "Барселона" также возобновил тренировочный процесс в котором принимает участие центровой сборной Украины.