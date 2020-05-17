Український баскетболіст відновив командні тренування у складі лідера чемпіонаті Іспанії

Чемпіонат Іспанії та Євроліга, за останніми повідомленнями європейської преси, планують поновити сезон, тож команда почала працювати над відновленням ігрових та фізичних кондицій, притримуючись усіх відповідних обмежень.

Баскетболісти провели комплекс вправ для розминки, розтягнення м’язів та займалися бігом на футбольному полі каталонської команди.

Додамо, “Барселона” на момент призупинення чемпіонату Іспанії “Барселона” виграла 19 поєдинків при 4 поразках — перша сходинка.