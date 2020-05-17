Украинский баскетболист восстановил командные тренировки в составе лидера чемпионате Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Центровой сборной Украины Артем Пустовой вернулся к командным тренировкам в составе ведущего клуба Испании "Барселоны", передает УНН со ссылкой на сайт команды ат ФБУ.
Чемпионат Испании и Евролига, по последним сообщениям европейской прессы, планируют восстановить сезон, поэтому команда начала работать над восстановлением игровых и физических кондиций, придерживаясь всех соответствующих ограничений.
Баскетболисты провели комплекс упражнений для разминки, растяжения мышц и занимались бегом на футбольном поле каталонской команды.
Добавим, “Барселона” на момент приостановления чемпионата Испании “Барселона” выиграла 19 поединков при 4 поражениях — первая ступенька.