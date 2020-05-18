Ла Ліга назвала дату відновлення командних тренувань іспанських клубів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. З 18 травня клуби в Ла Лізі увійдуть до третьої фази тренувань, на якій допускаються тренування до 10 гравців, повідомляє з посланням на сайт "Барселони".
Збільшення числа футболістів в групах пов'язано з активною фазою підготовки до відновлення сезону Ла Ліги.
Раніше гравці тренувалися індивідуально, а потім в невеликих групах.
Як повідомляв УНН, БК "Барселона" також відновив тренувальний процес в якому приймає участь центровий збірної України.