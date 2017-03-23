Л.Подольски провел прощальный матч за сборную Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Германии состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Англии. Игра в Дортмунде завершилась минимальной победой "бундестим" (1: 0) и ознаменовалась завершением карьеры на национальном уровне нападающего немцев Лукаса Подольски, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В баталии с англичанами Л.Подольски в качестве исключения вернулся в сборную Германии, чтобы провести еще один, прощальный матч в рядах "бундестим", и не упустил возможности сделать это красиво.
Сообщается, что 31-летний бомбардир покинул поле на 85-й минуте под овацию стадиона, успев перед этим забить красивым ударом с дистанции свой 49-й и последний мяч за сборную.
"Безумно рад, что мне выпал шанс завершить все следующим образом. Это так много для меня значит ", - заявил нападающий.
Примечательно, что Л.Подольски занимает третьи места в истории выступлений за сборную Германии по количеству голов (49) и проведенных игр (130).
Напомним, что бывший нападающий "Кельна", "Баварии" и "Интернационале", продолжит карьеру в японском ФК "Виссел Кобе".