Л.Подольски провел прощальный матч за сборную Германии

В баталии с англичанами Л.Подольски в качестве исключения вернулся в сборную Германии, чтобы провести еще один, прощальный матч в рядах "бундестим", и не упустил возможности сделать это красиво.

Сообщается, что 31-летний бомбардир покинул поле на 85-й минуте под овацию стадиона, успев перед этим забить красивым ударом с дистанции свой 49-й и последний мяч за сборную.

"Безумно рад, что мне выпал шанс завершить все следующим образом. Это так много для меня значит ", - заявил нападающий.

Примечательно, что Л.Подольски занимает третьи места в истории выступлений за сборную Германии по количеству голов (49) и проведенных игр (130).

Напомним, что бывший нападающий "Кельна", "Баварии" и "Интернационале", продолжит карьеру в японском ФК "Виссел Кобе".