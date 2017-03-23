Л.Подольскі провів прощальний матч за збірну Німеччини

У баталії з англійцями Л.Подольскі в якості винятку повернувся в збірну Німеччини, щоб провести ще один, прощальний матч у лавах “бундестім”, і не упустив можливості зробити це красиво.

Повідомляється, що 31-річний бомбардир покинув поле на 85-й хвилині під овацію стадіону, встигнувши перед цим забити красивим ударом з дистанції свій 49-й і останній м’яч за збірну.

“Шалено радий, що мені випав шанс завершити все таким чином. Це так багато для мене значить”, — заявив нападник.

Примітно, що Л.Подольскі займає треті місця в історії виступів за збірну Німеччини за кількістю голів (49) і проведених ігор (130).

Нагадаємо, що колишній нападник “Кельна”, “Баварії” та “Інтернаціонале”, продовжить кар’єру в японському ФК “Віссел Кобе”.