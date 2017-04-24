Л.Кучма прокомментировал подрыв патруля СММ ОБСЕ

"Убежден в необходимости тщательного расследования этого вопиющего инцидента. Те, кто виноват в произошедшем, должны понести наказание", - заявил Л.Кучма.

Также Л.Кучма призвал Россию оказать свое влияние в вопросе (расследование - ред.) инцидента.

"Призываю Россию оказать свое влияние в этом вопросе. Безопасность сотрудников миссии неоднократно становилась предметом обсуждения Трехсторонней контактной группы, украинская сторона постоянно выражала свою обеспокоенность агрессии по отношению к патрулям ОБСЕ, которые происходят на неподконтрольной Украины части Донбасса", - отметил он.

Л.Кучма отметил мужество и решительность главы СММ ОБСЕ Ертурула Апакана продолжить работу миссии в Украине.

"Безопасность - краеугольный камень для всего урегулирования ситуации на Донбассе, и инцидент в Луганской области в очередной раз подтвердил это. Приношу свои глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшего представителя СММ ОБСЕ ", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из США , работавший с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.