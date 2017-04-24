Л.Кучма прокомментировал подрыв патруля СММ ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Представитель украинской стороны в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма прокомментировал подрыв патруля СММ ОБСЕ. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер, передает УНН.
"Убежден в необходимости тщательного расследования этого вопиющего инцидента. Те, кто виноват в произошедшем, должны понести наказание", - заявил Л.Кучма.
Также Л.Кучма призвал Россию оказать свое влияние в вопросе (расследование - ред.) инцидента.
"Призываю Россию оказать свое влияние в этом вопросе. Безопасность сотрудников миссии неоднократно становилась предметом обсуждения Трехсторонней контактной группы, украинская сторона постоянно выражала свою обеспокоенность агрессии по отношению к патрулям ОБСЕ, которые происходят на неподконтрольной Украины части Донбасса", - отметил он.
Л.Кучма отметил мужество и решительность главы СММ ОБСЕ Ертурула Апакана продолжить работу миссии в Украине.
"Безопасность - краеугольный камень для всего урегулирования ситуации на Донбассе, и инцидент в Луганской области в очередной раз подтвердил это. Приношу свои глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшего представителя СММ ОБСЕ ", - говорится в сообщении.
Напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из США , работавший с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.