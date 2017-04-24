Л.Кучма прокоментував підрив патруля СММ ОБСЄ

“Переконаний в необхідності ретельного розслідування цього кричущого інциденту. Ті, хто винен в події, повинні понести покарання”, — заявив Л.Кучма.

Також Л.Кучма закликав Росію надати свій вплив в питанні (розслідування — ред.) інциденту.

“Закликаю Росію надати свій вплив в цьому питанні. Безпека співробітників місії неодноразово ставала предметом обговорення Тристоронньої контактної групи, українська сторона постійно висловлювала своє занепокоєння щодо агресії по відношенню до патрулям ОБСЄ, які відбуваються на непідконтрольною Україні частини Донбасу”, — зауважив він.

Л.Кучма відмітив мужність і рішучість глави СММ ОБСЄ Ертурула Апакана продовжити роботу місії в Україні.

“Безпека — наріжний камінь для всього врегулювання ситуації на Донбасі, і інцидент в Луганській області в черговий раз підтвердив це. Приношу свої глибокі співчуття рідним, близьким і колегам загиблого представника СММ ОБСЄ”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 квітня вранці загинув член СММ ОБСЄ під час патрулювання поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Пришиб у Луганській області. Один з бронеавтомобілів підірвався, ймовірно, на міні, в результаті чого загинув парамедик зі Сполучених Штатів, що працював з СММ ОБСЄ. Ще двоє членів патруля — з Німеччини та Чехії — відправилися в лікарню для медичного обстеження.