Л.Гриневич: образование определено одним из приоритетов в среднесрочном плане правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В принятом Кабинетом министров среднесрочном плане действий правительства до 2020 года образование признано как один из приоритетов. Об этом во время пресс-брифинга по результатам заседания Национального совета реформ сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает корреспондент УНН.
"В среднесрочном плане правительства, который сегодня был утвержден на заседании Кабинета министров, образование определено одним из приоритетов", - заявила она.
Напомним, как сообщал секретарь Национального совета реформ, заместитель главы АП Дмитрий Шимкив, на заседании Нацсовета реформ было поддержано концепцию новой украинской школы и рекомендовано парламенту ускорить рассмотрение во втором чтении закона об образовании.