Л.Гриневич: образование определено одним из приоритетов в среднесрочном плане правительства

"В среднесрочном плане правительства, который сегодня был утвержден на заседании Кабинета министров, образование определено одним из приоритетов", - заявила она.

Напомним, как сообщал секретарь Национального совета реформ, заместитель главы АП Дмитрий Шимкив, на заседании Нацсовета реформ было поддержано концепцию новой украинской школы и рекомендовано парламенту ускорить рассмотрение во втором чтении закона об образовании.