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Л.Гриневич: освіта визначена одним з пріоритетів у середньостроковому плані уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. У прийнятому Кабінетом міністрів середньостроковому плані дій уряду до 2020 року освіту визнано як один з пріоритетів. Про це під час прес-брифінгу за результатами засідання Національної ради реформ повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, передає кореспондент УНН.

"У середньостроковому плані уряду, який сьогодні було затверджено на засіданні Кабінету міністрів, освіта визначена одним з пріоритетів", - заявила вона.

Нагадаємо, як повідомляв секретар Національної ради реформ, заступник глави АП Дмитро Шимків, на засіданні Нацради реформ було підтримано концепцію нової української школи та рекомендовано парламенту прискорити розгляд у другому читанні закону про освіту.

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