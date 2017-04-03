Л.Гриневич: освіта визначена одним з пріоритетів у середньостроковому плані уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У прийнятому Кабінетом міністрів середньостроковому плані дій уряду до 2020 року освіту визнано як один з пріоритетів. Про це під час прес-брифінгу за результатами засідання Національної ради реформ повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, передає кореспондент УНН.
"У середньостроковому плані уряду, який сьогодні було затверджено на засіданні Кабінету міністрів, освіта визначена одним з пріоритетів", - заявила вона.
Нагадаємо, як повідомляв секретар Національної ради реформ, заступник глави АП Дмитро Шимків, на засіданні Нацради реформ було підтримано концепцію нової української школи та рекомендовано парламенту прискорити розгляд у другому читанні закону про освіту.