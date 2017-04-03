Л.Гриневич: освіта визначена одним з пріоритетів у середньостроковому плані уряду

"У середньостроковому плані уряду, який сьогодні було затверджено на засіданні Кабінету міністрів, освіта визначена одним з пріоритетів", - заявила вона.

Нагадаємо, як повідомляв секретар Національної ради реформ, заступник глави АП Дмитро Шимків, на засіданні Нацради реформ було підтримано концепцію нової української школи та рекомендовано парламенту прискорити розгляд у другому читанні закону про освіту.