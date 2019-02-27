КИУ: 30% обещаний кандидатов не соответствуют полномочиям президента
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Около 30% программ кандидатов в президенты состоят из обещаний на экономическую и социальную тематику, однако реального влияния президента нет в этих сферах. Об этом заявил во время пресс-конференция аналитик КИУ Денис Рыбачок, передает УНН.
"Тематически на первом месте в программах кандидатов вопросы экономической и социальной политики - это около 30% каждой программы. Это тот блок на который президент минимальное влияние. То есть каждое третье предложение ...", - сказал Рыбачок.
По его словам, президент имеет определенные полномочия в экономике, но нужно знать в каком контексте. Например, в его компетенцию входит предлагать кандидатов на пост премьер-министра Верховной Рады, право законодательной инициативы и право вето.
"Однако нужно понимать, что в первую очередь за экономику отвечает парламент и премьер-министр Украины", - отметил Рыбачок.
Напомним, закон, который запрещает представителям страны-агрессора быть наблюдателями на выборах в Украине, опубликовано в газете Верховной Рады Украины "Голос Украины" от 27 февраля.