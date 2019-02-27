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КВУ: 30% обіцянок кандидатів не відповідають повноваженням президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Близько 30% програм кандидатів у президенти складаються з обіцянок на економічну та соціальну тематику, проте реального впливу президент не має в цих сферах. Про це заявив під час прес-конференція аналітик КВУ Денис Рибачок, передає УНН.

“Тематично на першому місці у програмах кандидатів питання економічної та соціальної політики — це близько 30% кожної програми. Це той блок на який президент має мінімальний вплив. Тобто кожне третє речення...”, — сказав Рибачок.

За його словами, президент має певні повноваження в економіці, але потрібно знати в якому контексті. Наприклад, до його компетенції входить пропонувати кандидатів на пост прем’єр-міністра верховній Раді, право законодавчої ініціативи та право вето.

“Проте потрібно розуміти, що в першу чергу за економіку відповідає Парламент та прем’єр-міністр України”, — зазначив Рибачок.

Нагадаємо, закон, який забороняє представникам країни-агресора бути спостерігачами на виборах в Україні, опубліковано у газеті Верховної Ради України “Голос України” від 27 лютого.

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