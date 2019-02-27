КВУ: 30% обіцянок кандидатів не відповідають повноваженням президента
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Близько 30% програм кандидатів у президенти складаються з обіцянок на економічну та соціальну тематику, проте реального впливу президент не має в цих сферах. Про це заявив під час прес-конференція аналітик КВУ Денис Рибачок, передає УНН.
“Тематично на першому місці у програмах кандидатів питання економічної та соціальної політики — це близько 30% кожної програми. Це той блок на який президент має мінімальний вплив. Тобто кожне третє речення...”, — сказав Рибачок.
За його словами, президент має певні повноваження в економіці, але потрібно знати в якому контексті. Наприклад, до його компетенції входить пропонувати кандидатів на пост прем’єр-міністра верховній Раді, право законодавчої ініціативи та право вето.
“Проте потрібно розуміти, що в першу чергу за економіку відповідає Парламент та прем’єр-міністр України”, — зазначив Рибачок.
Нагадаємо, закон, який забороняє представникам країни-агресора бути спостерігачами на виборах в Україні, опубліковано у газеті Верховної Ради України “Голос України” від 27 лютого.