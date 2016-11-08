Квартиру судьи ограбили в Киеве

Так, к работникам Дарницкого управления полиции обратилась владелица квартиры, которую обокрали. По словам женщины, в выходные дни ее не было дома, когда же женщина вернулась домой, то увидела, что из ее квартиры пропали ювелирные украшения и деньги.

Установлено, что неизвестные лица путем взлома оконной решетки проникли в квартиру и похитили имущество.

По факту события начали уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.