Квартиру судьи ограбили в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Киеве неизвестные ограбили квартиру судьи. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Так, к работникам Дарницкого управления полиции обратилась владелица квартиры, которую обокрали. По словам женщины, в выходные дни ее не было дома, когда же женщина вернулась домой, то увидела, что из ее квартиры пропали ювелирные украшения и деньги.
Установлено, что неизвестные лица путем взлома оконной решетки проникли в квартиру и похитили имущество.
По факту события начали уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.