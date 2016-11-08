Квартиру судді пограбували у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Києві невідомі пограбували квартиру судді. Про це УНН повідомили у перс-службі поліції Києва.
Так, до працівників Дарницького управління поліції звернулася власниця квартири, яку обікрали. За словами жінки, у вихідні дні її не було вдома, коли ж жінка повернулася додому, то побачила, що з її квартири зникли ювелірні прикраси та гроші.
Встановлено, що невідомі особи шляхом злому віконної решітки проникли до квартири та викрали майно.
За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.