Кувейт снова открыл небо после атак Ирана на базы США

Кувейт снова открыл свое воздушное пространство для гражданских рейсов, сообщило в четверг Генеральное управление гражданской авиации страны, после того, как оно временно закрыло воздушное пространство утром после иранских атак, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Авиационное управление "внимательно следит за ситуацией круглосуточно", говорится в заявлении.

Международный аэропорт Кувейта теперь вернулся к нормальному режиму работы.

Дополнение

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что в четверг утром они совершили атаку, направленную на авиабазы США в Кувейте, Иордании и Бахрейне. Это произошло после того, как США заявили об ударах по нескольким целям в Иране.

Это уже второй день подряд, когда Иран атакует американские базы в регионе в ответ на удары США.