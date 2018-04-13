Кутового возвращают в Кабмин вице-премьером

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, который подал в отставку около года назад, может вернуться в правительство. Информация о том, что Кутовой может отозвать свое заявление появилась неделю назад и сейчас все больше инсайдеров сообщают, что его возвращение – вопрос решенный, передает УНН.