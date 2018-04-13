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Кутового повертають у Кабмін віце-прем'єром

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий, який подав у відставку близько року тому, може повернутися в уряд. Інформація про те, що Кутовий може відкликати свою заяву з'явилася тиждень тому і зараз все більше інсайдерів повідомляють, що його повернення - питання вирішене, передає УНН.

Ця новина була дуже позитивно сприйнята ринком. Аграрії пов'язують з Кутовим низку ефективних змін в галузі і сподіваються, що з його поверненням цей курс продовжиться.

"Адже його розуміє ринок та Європа, з якою терміново доведеться вирішувати цілий клубок проблем, починаючи з землі і закінчуючи дотаціями", - цитують одного з сільгоспвиробників аграрні ЗМІ.

Він домігся закріплення в держбюджеті обсягу дотацій в еквіваленті 1% від аграрного ВВП, що забезпечило сільгоспвиробникам стабільну підтримку. Також Тарас Кутовий виступав за найбільш зважений варіант проведення земельної реформи в формі обороту прав оренди. Його називають "найбільш європейським з усіх аграрних міністрів", що перевершує навіть свого попередника, відомого "технократа" Олексія Павленка.

"Було б правильно розширити повноваження, і призначити Тараса Кутового віце-прем'єром з питань АПК. Те, що в Україні, де агропромисловий комплекс посідає провідне місце в економіці, в Кабміні немає профільного віце-прем'єра - нонсенс. Кутовий, маючи більше повноважень, зміг би в повній мірі реалізувати необхідні сільгоспвиробникам реформи", - говорить представник однієї з найбільших аграрних асоціацій.

Повідомлялося, що переговори про повернення Кутового ведуться вже кілька місяців, в тому числі на рівні Адміністрації Президента.

Нагадаємо, що Тарас Кутовий був призначений міністрів агрополітики в квітні 2016 року. Він пробув на цій посаді 13 місяців, реалізувавши кілька масштабних реформ, після чого прийняв рішення зосередитися на інвестиційній діяльності.

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