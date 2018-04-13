Кутового повертають у Кабмін віце-прем'єром

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий, який подав у відставку близько року тому, може повернутися в уряд. Інформація про те, що Кутовий може відкликати свою заяву з'явилася тиждень тому і зараз все більше інсайдерів повідомляють, що його повернення - питання вирішене, передає УНН.