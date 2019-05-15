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Курятина является топ-продуктом на обеденном столе украинца

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Курятина - половина мясного рациона украинца. Об этом УНН рассказали в ООО "Центр повышения эффективности в животноводстве", передает УНН.

По данным экспертов, в 2018 году украинцы потребили 1 млн 2,22 тыс. тонн курятины. Это - 53% от общего потребления мяса или 24 кг на душу населения.

Значительно хуже ситуация с потреблением свинины. В прошлом году жители страны потребили 627,54 тыс. Тонн продукта. Доля свинины в мясном рационе украинцев составляет 33% или 15 кг на душу населения.

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Говядина занимает последнее место в списке привлекательных для украинцев мясных продуктов. Потребление продукта в 2018 году составило 226,33 тыс. тонн. Это - всего 12% от общего потребления мяса или 5,4 кг на душу населения.

Напомним, стоимость мяса в Украине ниже, чем в странах ЕС. Так, например, курятина в Киеве стоит на 17,7% дешевле, чем в Варшаве, и в 2,3 раза доступнее, чем в Берлине.

Стремительное развитие национального производства курятины в последние годы помоло Украине трансформироваться из нетто-импортера в нетто-экспортера. Теперь Украина не только самостоятельно обеспечивает внутренний спрос, но и кормит внешних потребителей, зарабатывая средства на экспорте.

Как писал УНН, в прошлом году курятина получила статус лидера экспорта продукции животноводства за границу и обеспечила Украине 500 млн долл. валютной выручки. Из этой суммы 450 млн долл. "привез" Украина один только агрохолдинг Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) - крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине.

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