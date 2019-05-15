Курятина є топ-продуктом на обідньому столі українця
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Курятина - половина м'ясного раціону українця. Про це УНН розповіли у ТОВ “ Центр підвищення ефективності у тваринництві ”, передає УНН.
За даними експертів, у 2018 році українці спожили 1 млн 2,22 тис. тонн курятини. Це - 53% від загального споживання м'яса або 24 кг на душу населення.
Значно гіршою є ситуація із споживанням свинини. Минулого року жителі країни спожили 627,54 тис. тонн продукту. Частка свинини в м'ясному раціоні українця становить 33% або 15 кг на душу населення.
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Яловичина займає останнє місце у списку привабливих для українця м'ясних продуктів. Споживання продукту у 2018 році становило 226,33 тис. тонн. Це - всього 12% від загального споживання м'яса або 5,4 кг на душу населення.
Нагадаємо, вартість м'яса в Україні нижче, ніж в країнах ЄС. Так, наприклад, курятина в Києві коштує на 17,7% дешевше, ніж у Варшаві, і в 2,3 рази доступніше, ніж у Берліні.
Стрімкий розвиток національного виробництва курятини в останні роки допоміг Україні трансформуватися з нетто-імпортера в нетто-експортера. Тепер Україна не лише самостійно забезпечує внутрішній попит, але й годує зовнішніх споживачів, заробляючи кошти на експорті.
Як писав УНН, торік курятина отримала статус лідера експорту продукції тваринництва за кордон і забезпечила Україну 500 млн дол. валютної виручки. З цієї суми 450 млн дол. “привіз” Україні один лише агрохолдинг Юрія Косюка “Миронівський хлібопродукт” (ТМ Наша Ряба) - найбільший виробник та експортер курятини в Україні.