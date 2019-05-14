Канада зацікавилась українською курятиною
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Вчора, 13 травня, в Україні почала роботу місія канадських інспекторів. Про це повідомляє прес-служба уряду, передає УНН.
Планується, що місія оцінить систему державного контролю за виробництвом м’яса птиці та здоров’ям птиці.
Канадські інспектори працюватимуть в Україні два тижні — у Львівській, Черкаській, Вінницькій та Київській областях.
Вітчизняна галузь птахівництва стрімко розвивається. Минулого року Україна посіла 6-місце серед експортерів курятини, випередивши Росію та Канаду. В ЄС Україна — третій головний постачальник після Бразилії та Таїланду.
Як розповів УНН народний депутат, член аграрного Комітету ВР Леонід Козаченко, міжнародні інспектори давно цікавляться виробництвом курятини в Україні. Особливу увагу приділяють найбільшому виробнику та експортеру країни — компанії “Миронівський хлібопродукт” (МХП), який випереджає європейців за рівнем розвитку.
“П’ять років тому в Україну приїхали єврокомісар та ветеринари. Вони здійснили візити на 10 українських підприємств, в тому числі — МХП. І єврокомісар заявила, що ЄС відстав від України у сфері птахівництва мінімум на 10, а то й 15 років”, — розповів він.