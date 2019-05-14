Канада заинтересовалась украинской курятиной
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Вчера, 13 мая, в Украине начала работу миссия канадских инспекторов. Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает УНН.
Планируется, что миссия оценит систему государственного контроля за производством мяса птицы и здоровьем птицы.
Канадские инспекторы будут работать в Украине две недели - во Львовской, Черкасской, Винницкой и Киевской областях.
Отечественная отрасль птицеводства стремительно развивается. В прошлом году Украина заняла 6-место среди экспортеров курятины, опередив Россию и Канаду. В ЕС Украина - третий главный поставщик после Бразилии и Таиланда.
Как рассказал УНН народный депутат, член аграрного комитета ВР Леонид Козаченко, международные инспекторы давно интересуются производством курятины в Украине. Особое внимание уделяется крупнейшему производителю и экспортеру страны - компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который опережает европейцев по уровню развития.
"Пять лет назад в Украину приехали еврокомиссар и ветеринары. Они совершили визиты на 10 украинских предприятиях, в том числе - МХП. И еврокомиссар заявила, что ЕС отстал от Украины в сфере птицеводства минимум на 10, а то и 15 лет", - рассказал он.