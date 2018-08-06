Курятина подорожала в ЕС, но подешевела в Украине

При этом за год - выросли на 2,4%. В то же время, в Украине за неделю стоимость курятины уменьшилась на 5,9%. По состоянию на 5 августа этого года килограмм курятины в Украине в среднем стоит 88,5 грн.

За месяц мясо птицы в Украине подешевело на 3,8%.

Напомним, Украина входит в тройку крупнейших поставщиков курятины в Европу.

Весной этого года Еврокомиссия проверила качество продукции отечественного производителя "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба), после чего в ЕС заменили бразильскую курятину украинской.