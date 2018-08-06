Курятина подорожчала в ЄС, але подешевшала в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Минулого тижня ціни на курятину в ЄС зросли на 0,6%, передає УНН з посиланням на статистичну звітність Європейської комісії.
При цьому за рік — зросли на 2,4%. Водночас, в Україні за тиждень вартість курятини зменшилася на 5,9%. Станом на 5 серпня цього року кілограм курятини в Україні в середньому коштує 88,5 грн.
За місяць м’ясо птиці в Україні подешевшало на 3,8%.
Нагадаємо, Україна входить у трійку найбільших постачальників курятини в Європу.
Навесні цього року Єврокомісія перевірила якість продукції вітчизняного виробника “Миронівський хлібопродукт” (Наша Ряба), після чого в ЄС замінили бразильську курятину на українську.