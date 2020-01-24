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"Куриное эмбарго" ЕС демонстрирует слабость украинской власти - эксперт

Киев • УНН

 • 10509 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Два дня назад Европейский Союз, вопреки партнерским договоренностям с Украиной, ограничил ввоз украинской курятины. Такие действия ЕС демонстрируют слабость позиций Украины в международных отношениях, а также полное отсутствие политики “экономического национализма” внутри страны. Такое мнение в комментарии УНН высказал председатель ассоциации “Аграрный союз Украины” Геннадий Новиков.

"Куриное эмбарго" ЕС демонстрирует слабость украинской власти - эксперт

Он напомнил, что более двух лет назад вступило в силу Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Документ предусматривает углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли.

“Подписывая Соглашение, Украина соглашалась на все. Забывая, иногда, о таком понятии как национальный интерес. Запрет поставок курятины в ЕС — яркий пример нашей неустойчивой, слабой позиции, которую мы проявили во время подписания Соглашения. И сегодня наше государство должно отстоять то, что потеряло, хотя может это и было сделано не специально. И мне жаль, что мы уже это не делаем, этот вопрос давно надо было поднять на уровне высших государственных чинов. Они должны защитить украинского производителя и экспортера”, — сказал он.

Европа не впервые игнорирует договоренности с Украиной, проводя политику двойных стандартов, продолжил эксперт. Между тем Украина ни разу не дала европейцам надлежащий отпор, добавил он.

“Вы откажитесь от ядерного оружия — а мы гарантируем вам безопасность, вы воюйте с Россией — а мы „Северный Поток-2“ сделаем. О том, что там (в ЕС — ред.) действуют двойные стандарты — уже ни у кого нет никаких иллюзий. Поэтому надо занимать четкую позицию. Обозначить свои интересы, прописать и защищать их, а не оставлять их на уровне устных политических договоренностей.

Нам надо наконец понять, что в документах, которые мы подписываем с ЕС — мы договариваемся не из друзьями, а с конкурентами”, — отметил Новиков.

Если экспорт курятины не будет возобновлена в ближайшее время — Украина понесет существенные потери, прогнозирует Новиков.

“Решение ЕС однозначно негативно отразится на доходах наших экспортеров. И, соответственно, негативно ударит по нашему бюджету. Потери будут, их размер посчитать трудно, но они будут немалые. Потому что делать с избытком курятины, которую планировали отправить в ЕС? Кем заменить потерянный рынок, масштабы которого очень большие”, — объясняет специалист.

Напомним, Украина входит в ТОП-3 крупнейших поставщиков курятины в ЕС. Впрочем, уже не в первый раз Европа пытается ограничить украинский экспорт.

На этой неделе стало известно, что Еврокомиссия в одностороннем порядке прекратила импорт курятины из Украины из-за птичьего гриппа, который пришел к нам достоверно с ЕС. Такое решение шокировало украинскую сторону, которая имела договоренности с ЕС не прекращать двустороннюю торговлю, и пока там бушевал птичий грипп — продолжала закупать европейские продукты, в частности польскую курятину.

Эксперты объясняют, что зафиксированный в ЕС и Украине штамп птичьего гриппа безопасен для человека, а поэтому закрывать экспорт — нет смысла. Они расценивают действия ЕС как элемент конкурентной войны.

В министерстве экономического развития в свою очередь заявили, что срочно начинают консультации с ЕС.

Подробнее о конфликте читайте здесь.

Ранее УНН сообщал, что в ЕС Украина поставляет 1/3 всего экспорта курятины страны.

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