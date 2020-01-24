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"Куряче ембарго" ЄС демонструє слабкість української влади - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Два дні тому Європейський Союз, всупереч партнерським домовленостям з Україною, обмежив ввіз української курятини. Такі дії ЄС демонструють слабкість позицій України у міжнародних відносинах, а також повну відсутність політики “економічного націоналізму” всередині країни. Таку думку у коментарі УНН висловив голова асоціації “Аграрний союз України” Геннадій Новіков.

"Куряче ембарго" ЄС демонструє слабкість української влади - експерт

Він нагадав, що понад два роки тому набула чинності Угода про асоціацію України з ЄС. Документ передбачає поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі.

“Підписуючи Угоду, Україна погоджувалася на все. Забуваючи, іноді, про таке поняття як національний інтерес. Заборона поставок курятини у ЄС — яскравий приклад нашої не стійкої, слабкої позиції, яку ми проявили під час підписання Угоди. І сьогодні наша держава повинна відстояти те, що втратила, хоча може це й було зроблено не навмисно. І мені шкода, що ми вже це не робимо, це питання давно треба було підняти на рівні вищих державних чинів. Вони повинні захистити українського виробника і експортера”, — сказав він.

Європа не вперше ігнорує домовленості з Україною, проводячи політику подвійних стандартів, продовжив експерт. Тим часом Україна жодного разу не дала європейцям належний відпір, додав він.

“Ви відмовтеся від ядерної зброї — а ми гарантуємо вам безпеку, ви воюйте з Росією — а ми „Північний Потік-2“ зробимо. Щодо того, що там (у ЄС, — ред..) діють подвійні стандарти — уже ні в кого немає ніяких ілюзій. Тому треба займати чітку позицію. Озвучити власні інтереси, прописати і захищати їх, а не лишати їх на рівні усних політичних домовленостей.

Нам треба врешті-решт зрозуміти, що у документах, які ми підписуємо з ЄС — ми домовляємося не з друзями, а з конкурентами”, — наголосив Новіков.

Якщо експорт курятини не буде відновлено найближчим часом — Україна понесе суттєві втрати, прогнозує Новіков.

“Рішення ЄС однозначно негативно відіб’ється на доходах наших експортерів. І, відповідно, негативно вдарить по нашому бюджету. Втрати будуть, їх розмір порахувати важко, але вони будуть чималі. Бо що робити із надлишком курятини, яку планували відправити у ЄС? Ким замінити втрачений ринок, масштаби якого дуже великі”, — пояснює фахівець.

Нагадаємо, Україна входить до ТОП-3 найбільших постачальників курятини в ЄС. Втім, вже не вперше Європа намагається обмежити український експорт.

Цього тижня стало відомо, що Єврокомісія в односторонньому порядку припинила імпорт курятини з України через пташиний грип, який прийшов до нас вірогідно з ЄС. Таке рішення шокувало українську сторону, яка мала домовленості з ЄС не припиняти двосторонню торгівлю, і поки там вирував пташиний грип — продовжувала закуповувати європейські продукти, зокрема польську курятину.

Експерти пояснюють, що зафіксований в ЄС та Україні штамп пташиного грипу безпечний для людини, а тому закривати експорт — немає сенсу. Вони розцінюють дії ЄС як елемент конкурентної війни.

У міністерстві економічного розвитку в свою чергу заявили, що терміново розпочинають консультації з ЄС.

Детальніше про конфлікт читайте тут.

Раніше УНН повідомляв, що в ЄС Україна поставляє 1/3 всього експорту курятини країни.

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