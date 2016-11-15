Курсы по подготовке пограничников-снайперов прошли в Херсоне
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Херсонском пограничном отряде прошли недельные курсы по подготовке снайперов. Об этом УНН сообщил помощник начальника пограничного отряда, начальник пресс-службы Иван Шевцов.
"Условия настоящего дня внесли свои коррективы в систему подготовки снайперов и в Государственной Пограничной службе Украины. Близость врага требует от снайпера быть профессионалом своего дела, сделав снайперское ремесло своей профессией. Вот и в Херсонском пограничном отряде прошли недельные курсы по подготовке снайперов. Основной необходимый навык снайпера - это точно стрелять, поэтому и прежде всего военнослужащих тренировали в стрельбе из различных положений, а также (учили - ред.) действиям в составе тактической группы. Инструктора научили правильному прицеливанию, необходимой задержке дыхания и технике спуска крючка", - прокомментировал И.Шевцов
Кроме навыков меткой стрельбы пограничники-снайперы повышали свою физическую подготовку и учились преодолевать стрессовые ситуации.