Курси з підготовки прикордонників-снайперів пройшли у Херсоні

“Умови сьогодення внесли свої корективи в систему підготовки снайперів і в Державній Прикордонній службі України. Близькість ворога вимагає від снайпера бути професіоналом своєї справи, зробивши снайперське ремесло своєю професією. Ось і в Херсонському прикордонному загону пройшли тижневі курси з підготовки снайперів. Основний необхідний навик снайпера — це влучно стріляти, тому і перш за все військовослужбовців тренували у стрільбі з різних положень, а також (навчали — ред.) діям у складі тактичної групи. Інструктора навчили правильному прицілюванню, необхідній затримці дихання та техніці спуску гачка”, — прокоментував І.Шевцов

Окрім навичок влучної стрільби прикордонники-снайпери підвищували свою фізичну підготовку та вчились долати стресові ситуації.