Курсы валют: доллар дорожает к гривне

$42.070.01
49.020.03
ukenru
9 декабря, 20:28 • 11388 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 22867 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 32657 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
9 декабря, 18:20 • 25117 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 19734 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 42685 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 34678 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 25484 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 30582 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 57067 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.7м/с
94%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Чехии нашли мертвой 22-летнюю украинку: в убийстве признался соотечественник9 декабря, 20:44 • 4130 просмотра
Глава Меджлиса Чубаров отреагировал на заявление Трампа о «омываемом четырьмя океанами» Крыме9 декабря, 21:41 • 9574 просмотра
Мародерство России на ВОТ: госдума РФ приняла закон о "бесхозяйном" жилье9 декабря, 22:28 • 3430 просмотра
"Три камня преткновения": WSJ узнала, о чем не смогли договориться Украина и США во время "мирных переговоров"9 декабря, 23:00 • 8158 просмотра
Три поколения семьи эвакуированы из Запорожской прифронтовой зоныVideo9 декабря, 23:32 • 4152 просмотра
публикации
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире05:30 • 1014 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 42686 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 36853 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 57069 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 19415 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Барак Обама
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
Крым
Реклама
УНН Lite
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 11887 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 29678 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 30441 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 66835 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 72240 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Микоян МиГ-29
Фильм
R-360 Нептун

Курсы валют: доллар дорожает к гривне

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 10 декабря на уровне 42,18 гривны. Официальный курс евро составляет 49,09 гривны, а польского злотого – 11,60 гривны.

Курсы валют: доллар дорожает к гривне

По состоянию на среду, 10 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,18 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 42,07 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,09. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,1838 (+11 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,0935 грн (+7 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6055 грн. (+6 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,90-42,39 грн, евро по 48,80-49,37 грн, злотый по 11,35 -11,90 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,21-42,24 грн/долл. и 49,14-49,16 грн/евро.

      Напомним

      Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года.

      Более 2,2 млн украинцев получат "зимнюю тысячу" в новых волнах выплат04.12.25, 00:22 • 4994 просмотра

      Вадим Хлюдзинский

      Экономика