Курси валют: долар дорожчає до гривні

$42.070.01
49.020.03
ukenru
9 грудня, 20:28 • 11354 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 22753 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 25017 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 19644 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 42555 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 34598 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 25454 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 30564 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 39446 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 09:02 • 39446 перегляди
9 грудня, 07:23 • 57026 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Популярнi новини
На війні загинув скрипаль Хору Верьовки та звукорежисер театру "Берегиня" Валерій Литвин9 грудня, 20:03 • 5722 перегляди
У Чехії знайшли мертвою 22-річну українку: у вбивстві зізнався співвітчизник9 грудня, 20:44 • 4060 перегляди
Голова Меджлісу Чубаров відреагував на заяву Трампа про "омиваний чотирма океанами" Крим9 грудня, 21:41 • 9500 перегляди
"Три камені спотикання": WSJ дізналося, про що не змогли домовитися Україна та США під час "мирних переговорів"9 грудня, 23:00 • 8064 перегляди
Три покоління родини евакуйовано із Запорізької прифронтової зониVideo9 грудня, 23:32 • 4068 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 932 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 42552 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 36811 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 39446 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 57025 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Барак Обама
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Крим
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 11870 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 29651 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 30425 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 66823 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 72228 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
МіГ-29
Фільм
Нептун (крилата ракета)

Курси валют: долар дорожчає до гривні

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 10 грудня на рівні 42,18 гривні. Офіційний курс євро становить 49,09 гривні, а польського злотого – 11,60 гривні.

Курси валют: долар дорожчає до гривні

Станом на середу, 10 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,18 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 42,07 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,09. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,1838 (+11 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,0935 грн (+7 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6055 грн. (+6 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

  • у банках долар торгується за курсом 41,90-42,39 грн, євро за 48,80-49,37 грн, злотий за 11,35 -11,90 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,21-42,24 грн/дол. та 49,14-49,16 грн/євро.

      Нагадаємо

      Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.

      Понад 2,2 млн українців отримають "зимову тисячу" у нових хвилях виплат04.12.25, 00:22 • 4994 перегляди

      Вадим Хлюдзинський

      Економіка