Курси валют: долар дорожчає до гривні

Станом на середу, 10 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,18 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 42,07 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,09. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,1838 (+11 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,0935 грн (+7 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6055 грн. (+6 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

у банках долар торгується за курсом 41,90-42,39 грн, євро за 48,80-49,37 грн, злотий за 11,35 -11,90 грн;

на міжбанку курси становлять 42,21-42,24 грн/дол. та 49,14-49,16 грн/євро.

Нагадаємо

Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.

