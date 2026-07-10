Курс валют от НБУ: евро заметно дорожает
Киев • УНН
Национальный банк установил официальный курс доллара на уровне 44,52 гривны, что на 4 копейки выше предыдущего показателя. Евро подорожало до 50,88 гривны, а злотый - до 11,81 гривны.
По состоянию на пятницу, 10 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,52 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 44,48 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,88. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 44,5155 грн (+4 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,8768 грн (+19 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,8069 грн. (+5 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:
- в банках доллар торгуется по курсу 44,27-44,75 грн, евро по 50,59-51,22 грн, злотый по 11,48-11,98 грн;
- на межбанке курсы составляют 44,48-44,53 грн/дол. и 50,89-50,92 грн/евро.
Напомним
В июне общая инфляция в Украине продолжила замедляться благодаря расширению предложения продуктов. В то же время базовая инфляция ускорилась из-за роста расходов бизнеса.
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