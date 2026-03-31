Курс валют на 31 марта: доллар и евро продолжают дешеветь после рекордов
Киев • УНН
Национальный банк установил официальный курс доллара на уровне 43,79 грн, а евро 50,31 грн. В банках и обменниках валюта торгуется дороже курса НБУ.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 43,7955 грн/долл., что укрепило национальную валюту за день на 4,5 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 31 марта на уровне 50,3123 грн/евро, укрепив гривну за день на 17 копеек.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:50:
- в банках доллар торгуется по среднему курсу 43,60 грн при покупке и 44,09 грн при продаже, евро - 50,20 грн и 50,90 грн соответственно;
- в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 43,77 грн при покупке и 43,90 грн при продаже, евро - по 50,50 грн и 50,75 грн соответственно.
