Курс валют на 31 марта: доллар и евро продолжают дешеветь после рекордов

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 43,7955 грн/долл., что укрепило национальную валюту за день на 4,5 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 31 марта на уровне 50,3123 грн/евро, укрепив гривну за день на 17 копеек.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:50:

в банках доллар торгуется по среднему курсу 43,60 грн при покупке и 44,09 грн при продаже, евро - 50,20 грн и 50,90 грн соответственно;

в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 43,77 грн при покупке и 43,90 грн при продаже, евро - по 50,50 грн и 50,75 грн соответственно.

Подорожание топлива и газа на фоне войны на Ближнем Востоке повлияет на инфляцию - НБУ